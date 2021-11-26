В Москве пешеход погиб, выйдя на дорогу и врезавшись в автобус

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Пешеход погиб, резко выйдя на дорогу и ударившись об автобус на Дербеневской улице на юге Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 09:00 26 ноября.

"По предварительным данным, пешеход внезапно вышел на дорогу и не увидел проезжающий автобус. Он ударился о боковой борт и получил травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняют сотрудники столичной Госавтоинпекции.

Ранее пешеход погиб под колесами грузовика на 3-й Парковой улице на востоке Москвы. Сообщалось, что мужчина попытался перейти дорогу в неположенном месте.