При обрушении пола в клубе на Тенерифе пострадали 40 человек

26 ноября, 21:02
Фото: Zuma/ТАСС/Jorge Sanz
В результате обрушения пола в ночном клубе на испанском острове Тенерифе пострадали 40 человек. Инцидент произошел во время дискотеки в курортном городе Адехе, сообщает издание El Mundo.
Уточняется, что обрушение пола случилось в клубе Butterfly Disco Pub. Посетители рухнули в подвал с высоты примерно одного этажа.
Уже вскоре на место ЧП приехали бригады медиков и спасателей. Как пишет издание, среди пострадавших оказались и иностранные туристы: французы, бельгийцы и румыны.
По данным газеты El Mundo, двое посетителей клуба получили серьезные травмы, еще у шестерых − травмы средней степени тяжести. В то же время, по словам врачей, жизнь пострадавших находится вне опасности.
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