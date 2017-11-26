За рулем въехавшего в группу людей в ФРГ автомобиля был выходец из Сирии

26 ноября, 20:44
Фото: AP/Jens Meyer
Водитель, врезавшийся в группу прохожих в немецком городе Куксхафен в Нижней Саксонии утром 26 ноября, вероятно, является выходцем из Сирии. Об этом сообщается в микроблоге полиции Ольденбурга в Twitter .
Отмечается, что в настоящее время мужчина проживает в Куксхафене. "Полиция проверяет все версии случившегося. Идет ли речь о ДТП или водитель умышленно наехал на группу прохожих, в настоящее время выясняется", − цитирует сообщение немецких правоохранителей ТАСС.
#Polizei #Cuxhaven Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Ob es sich tatsächlich um einen Verkehrsunfall handelt oder der Fahrer absichtlich in die Personengruppe gefahren ist, wird zurzeit intensiv überprüft.— Polizei Oldenburg (@Polizei_OL) 26 ноября 2017 г.
Также стало известно, что 29-летнего водителя заключили во стражу до решения суда, и сейчас следственные действия проводятся по всем направлениям. При этом в полиции подчеркивают, что, судя по полученным данным, политический мотив инцидента практически исключен.
#Polizei #Cuxhaven Letzte Info für heute: https://t.co/ohtG2JC6aq 29-Jähriger weiter in Gewahrsam. Ob er dem Haftrichter vorgeführt wird, entscheidet sich morgen. Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Politisches Motiv ist aber nach derzeitigem Stand eher auszuschließen.— Polizei Oldenburg (@Polizei_OL) 26 ноября 2017 г.
Также сообщается, что наезду на прохожих предшествовал конфликт на дискотеке или рядом со зданием, где она проходила.
Примерно в 07:30 по местному времени (в 09:30 по Москве) машина въехала в группу прохожих у клуба в Куксхафене. В результате ЧП пострадали шесть человек, причем пятерых из них после врачебного осмотра отпустили домой. Уточняется, что среди пострадавших иностранцев нет.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: