За рулем въехавшего в группу людей в ФРГ автомобиля был выходец из Сирии

Фото: AP/Jens Meyer

Водитель, врезавшийся в группу прохожих в немецком городе Куксхафен в Нижней Саксонии утром 26 ноября, вероятно, является выходцем из Сирии. Об этом сообщается в микроблоге полиции Ольденбурга в Twitter .

Отмечается, что в настоящее время мужчина проживает в Куксхафене. "Полиция проверяет все версии случившегося. Идет ли речь о ДТП или водитель умышленно наехал на группу прохожих, в настоящее время выясняется", − цитирует сообщение немецких правоохранителей ТАСС.

#Polizei #Cuxhaven Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Ob es sich tatsächlich um einen Verkehrsunfall handelt oder der Fahrer absichtlich in die Personengruppe gefahren ist, wird zurzeit intensiv überprüft. — Polizei Oldenburg (@Polizei_OL) 26 ноября 2017 г.



Также стало известно, что 29-летнего водителя заключили во стражу до решения суда, и сейчас следственные действия проводятся по всем направлениям. При этом в полиции подчеркивают, что, судя по полученным данным, политический мотив инцидента практически исключен.

#Polizei #Cuxhaven Letzte Info für heute: https://t.co/ohtG2JC6aq 29-Jähriger weiter in Gewahrsam. Ob er dem Haftrichter vorgeführt wird, entscheidet sich morgen. Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Politisches Motiv ist aber nach derzeitigem Stand eher auszuschließen. — Polizei Oldenburg (@Polizei_OL) 26 ноября 2017 г.



Также сообщается, что наезду на прохожих предшествовал конфликт на дискотеке или рядом со зданием, где она проходила.

Примерно в 07:30 по местному времени (в 09:30 по Москве) машина въехала в группу прохожих у клуба в Куксхафене. В результате ЧП пострадали шесть человек, причем пятерых из них после врачебного осмотра отпустили домой. Уточняется, что среди пострадавших иностранцев нет.