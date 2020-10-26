Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Красноярском

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Авария с участием двух автомобилей произошла под Красногорском. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла на 776-м километре автодороги Р-255. Там столкнулись грузовой автомобиль ДАФ и легковая машина ВАЗ-2107. По данным министерства, в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок.

"В результате столкновения погиб водитель "Жигулей" и трое его пассажиров: 22-летняя женщина, 4-летний мальчик и 18-летняя девушка. Погибшие – жители поселка 13 Борцов Революции", – сообщили в пресс-службе.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по дорожно-транспортным происшествиям краевого главка МВД. Специалисты выясняют причины аварии.

Накануне сообщалось, что на востоке Москвы перевернулась машина. Согласно предварительным данным, в районе 2-й Владимирской улицы столкнулись несколько автомобилей. Информации о пострадавших не поступало.

