В результате землетрясения в Иране пострадали 230 человек

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На западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,1, передает РИА Новости, ссылаясь на иранские СМИ.

По информации геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в 31 километре к западу от города Джаванруд в провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 8,3 километра.

Сообщалось, что подземные толчки также почувствовали жители Багдада.

По словам генерал-губернатора провинции Керманшах, землетрясение произошло рано утром в воскресенье. На данный момент сообщается о 232 пострадавших и двух погибших, пишет иранское издание Mehr.

Ранее телеканал Press-TV сообщал о 140 раненых и одном погибшем.