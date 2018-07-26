В Японии казнили всех приговоренных сектантов "Аум Синрике"

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Японские власти казнили шестерых членов, запрещенной в России, экстремистской секты "Аум Синрике", сообщает новостное агентство Kyodo.

Смертные приговоры в отношении всех членов секты, приговоренных ранее к высшей мере наказания, привели в исполнение.

Ранее в июле были казнены семь руководителей "Аум Синрике", в том числе и основатель учения Тидзуо Мацумото, известный под именем Секо Асахара.

Мировую известность сектанты получили после теракта в токийском метро 20 марта 1995 года, когда в пяти составах подземки распылили зарин. В результате преступных действий группы погибли 13 человек, более 6,3 тысячи пострадали.