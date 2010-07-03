Директора Чаранской школы в Якутии ранил ножом 18-летний парень

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Директор школы села Чаранг в Якутии получил ножевое ранение, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу на одной из центральных улиц в селе Борогонцы Усть-Алданского района. По предварительным данным, проходивший там директор школы хотел остановить группу ребят, избивающих человека.

В итоге между ним и молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого один из участников ударил потерпевшего ножом два раза. 33-летнего пострадавшего доставили в центральную районную больницу с ранением в области брюшной полости.

Позже полицейские обнаружили и изъяли на месте происшествия нож. Признательные показания в содеянном уже дал 18-летний парень. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Следственный отдел МВД России по Усть-Алданскому району возбудил против него уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

В центральной районной больнице сообщили, что пострадавший директор находится в послеоперационной реанимации. Его состояние стабильное. Врачи ведут наблюдение и не исключают, что в понедельник его переведут в палату стационара.