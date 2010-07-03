Бизнесмен собрал с инвалидов миллионы рублей на протезы и исчез
Люди с ограниченными возможностями задолжали банкам миллионы рублей. Деньги они брали на протезы – всю сумму отдавали предпринимателю, который согласился помочь. В итоге ни протезов, ни своих средств люди больше не увидели, сообщает телеканал Москва 24.
В числе пострадавших – 30 человек по всей стране. Все они доверились предпринимателю, у которого была отличная репутация. Он более 10 лет помогал нуждающимся. Люди были уверены, что погасить долги смогут за счет компенсаций из фонда социального страхования. Но в итоге инвалиды должны банкам от 3,5 до 10 миллионов рублей.
"Пользуюсь протезами с 2004 года. Этот просто износился – ему уже три года, а он должен меняться каждые 24 месяца. Он изнашивается, у него функционал падает, батарея так долго не держит, люфты появляются. У кого есть деньги, тот может обратиться в любую фирму. У меня колено – оно стоит 2 миллиона рублей – у меня таких денег нет", – рассказал один из пострадавших Леонид Лапшин.
Бизнесмена задержали. Ему уже предъявили обвинение в 10 мошеннических эпизодах, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ущерб, по версии следствия, составил примерно 35 миллионов рублей. По мнению пострадавших, он в разы больше – до 250 миллионов рублей. По данным СМИ, на одном из первых допросов предприниматель признал, что взял деньги на личные нужды.
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