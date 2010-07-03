РФС проверит обвинения в домогательствах к игрокам фарм-клуба женского ЦСКА

РФС проведет собственное расследование информации о домогательствах к футболисткам дубля женского ЦСКА – фарм-клуба СКА УОР, сообщили РБК в пресс-службе организации.
Ранее две 19-летние футболистки клуба обвинили в домогательствах тренера Михаила Адылова и его отца, замдиректора по спорту Станислава Адылова. По словам девушек, Адыловы в течение двух лет неоднократно делали игрокам предложения интимного характера.
Рассказать о происходящем спортсменки решили после того, как Адылов-младший прислал им свою интимную фотографию. Информацию о произошедшем отправили в Минспорта, обоих Адыловых уволили.
Михаил Адылов отверг обвинения. Он заявил, что фотография, о которой шла речь, существует, но он не знает, как она попала к футболисткам. Экс-тренер предположил, что его аккаунт взломали.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.