РФС проверит обвинения в домогательствах к игрокам фарм-клуба женского ЦСКА

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РФС проведет собственное расследование информации о домогательствах к футболисткам дубля женского ЦСКА – фарм-клуба СКА УОР, сообщили РБК в пресс-службе организации.

Ранее две 19-летние футболистки клуба обвинили в домогательствах тренера Михаила Адылова и его отца, замдиректора по спорту Станислава Адылова. По словам девушек, Адыловы в течение двух лет неоднократно делали игрокам предложения интимного характера.

Рассказать о происходящем спортсменки решили после того, как Адылов-младший прислал им свою интимную фотографию. Информацию о произошедшем отправили в Минспорта, обоих Адыловых уволили.

Михаил Адылов отверг обвинения. Он заявил, что фотография, о которой шла речь, существует, но он не знает, как она попала к футболисткам. Экс-тренер предположил, что его аккаунт взломали.