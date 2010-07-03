Останки мужчины обнаружены у заправки на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

У автозаправки на юго-западе Москвы были обнаружены останки неизвестного мужчины. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

25 марта в полицию поступило сообщение от прохожих, которые обнаружили кости рядом с автозаправкой на 35 километре внешней стороны МКАД.

Прибывшие на указанное место полицейские нашли скелетированный труп неизвестного мужчины, скончавшегося около года назад.

Его тело было доставлено в морг для проведения экспертиз. Выясняются обстоятельства смерти мужчины и его личность.

19 марта в столичном районе Соколиная гора на стройке были обнаружены свод человеческого черепа без нижней челюсти и несколько ребер. Они принадлежали человеку, скончавшемуся более года назад.