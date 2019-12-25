Жильцов дома в центре Москвы эвакуировали из-за пожара

Фото: скриншот видео телеграм-канал Москва 24
Жильцов дома на Звенигородском шоссе эвакуировали из-за пожара, сообщает Агентство "Москва".
Произошло возгорание двух двухъярусных строительных бытовок. Бытовки располагаются в 10 метрах от жилого дома, поэтому жильцов прилегающего подъезда вывели.
ГУ МЧС по столице в микроблоге в Twitter уточняет, что ЧП случилось по адресу: Звенигородское шоссе, дом 13. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Сейчас возгорание пяти бытовок ликвидировано.
Ночью эвакуировали 670 человек из столичной гостиницы "Азимут". В отеле сработала автоматическая пожарная сигнализация из-за зажженной в номере свечи.