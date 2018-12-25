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15:53

Вооруженный мужчина угнал автобус и въехал в толпу в Китае

происшествия за рубежом

15:53

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Фото: АР/Eugene Hoshiko

Пять человек, включая полицейского, погибли под колесами рейсового автобуса в китайской восточной провинции Фуцзянь. За рулем транспортного средства был вооруженный ножом мужчина, который въехал в толпу пешеходов, передает РИА Новости со ссылкой на полицию округа Лунъянь.

Инцидент произошел около 15:20 по местному времени. Незадолго до этого злоумышленник, которого оперативно задержали на месте, угнал автобус.

В результате случившегося пострадал 21 человек. Сведений о том, сколько людей попали в больницу, пока нет, однако известно, что некоторые из раненных находятся в критическом состоянии.

Стражи порядка просят не публиковать в Сети кадры с места трагедии, чтобы не вызвать панику. Граждан также призвали проявить сочувствие к родственникам погибших и пострадавших, которым может навредить любая недостоверная информация о произошедшем.

По свидетельствам очевидцев, после аварии люди неподвижно лежали на трассе, а в салоне разбитого автобуса были видны пятна крови. Кроме того, инцидент повлек за собой несколько ДТП, есть разбитые легковые автомобили.

происшествия за рубежом

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