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07:56

Жертвами пожара в Башкирии стали двое детей

происшествия пожар

07:56

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Частный дом сгорел в Башкирии утром 25 декабря. ЧП унесло жизни двух маленьких девочек, сообщает региональный главк МЧС.

Трагедия произошла в селе Старые Кандры Туймазинского района. В настоящее время пламя потушено.

"В ходе разбора места пожара обнаружены погибшие девочки четырех и двух лет", – рассказали в ведомстве.

На место происшествия выезжали спасатели, врачи и полицейские. Сейчас там работают следователи, дознаватель, сотрудники испытательной пожарной лаборатории и психолог. Выяснить причины пожара еще предстоит.

происшествия пожар

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