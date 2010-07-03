Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой. Фотографию в Instagram он уже успел удалить, но снимок разлетелся по Сети.
На пост обратил внимание продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. Тот написал, что сын актера оскорбил национальные символы, изображенные на купюре. Подписчики добавили, что "золотая молодежь" не догадывается, каким трудом россияне зарабатывают на жизнь. Некоторые пользователи Сети обвинили Григория Верника, что тот сидит у отца на шее.
Его семья пока не прокомментировала ситуацию.
В Instagram молодой человек чаще всего публикует кадры с репетиций или фото с известными актерами. Периодически в профиле появляются кадры с отцом.
В марте этого года в России была введена административная ответственность за оскорбление государственных символов и институтов. Поправки были внесены в 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"). За "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет" материалов, оскорбляющих общество, госсимволы и институты власти на первый раз может грозить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
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