Движение на трассе А-107 в Подмосковье затруднено из-за ДТП с пятью автомобилями

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Московской области, сообщает РИА Новости. В результате аварии пострадал человек.

На первом километре трассы А-107 столкнулись грузовик Scania и четыре легковушки – Volkswagen, два Ford и Nissan.

Движение на данном участке трассы движение затруднено. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее авария случилась в столичном районе Вешняки. ДТП произошло в результате столкновения фуры и трех автомобилей. Авария произошла на пересечении между улицами Вешняковской и Юности.