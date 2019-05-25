Пожар на территории стройкомбината в Москве ликвидирован

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Спасатели проверяют информацию о хлопке и возгорании на площади 10 квадратных метров на территории строительного комбината на юге столицы. На территории предприятия находится 200-литровая емкость с нефтепродуктами и баллоны с сжатым воздухом.

"Поступила информация, что на территории стройкомбината по адресу: проезд Стройкомбината, дом 1, произошел хлопок неизвестного происхождения", – цитирует ТАСС источник в экстренных службах. "Интерфакс" уточняет, что речь идет об одном из цехов на заводе "Очаково".

Позднее в МЧС сообщили, что возгорание возникло после технологического сбоя. Происходило загорание деревянных паллет и электрокабеля. В 15:03 огонь был ликвидирован.