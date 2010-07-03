Шесть человек пострадали в ДТП в Тверской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Микроавтобус столкнулся с фурой в Конаковском районе Тверской области. Пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Авария произошла в 05:50 на 110-м километре федеральной автодороги М-10 "Россия". Микроавтобус Ford Transit, который перевозил 12 рабочих по маршруту Конаково – Шереметьево, столкнулся с грузовиком MAN.

В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили травмы. После оказания медицинской помощи их отправили на амбулаторное лечение.

Следствие выясняет все обстоятельства аварии и точное количество пострадавших.