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11:50

Россия запросила у Польши выдать экс-главу "Зимней вишни"

происшествия

11:50

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Фото: youtube.com/fctomtomsk

Генпрокуратура РФ направила в Польшу запрос о выдаче бывшего гендиректора компании-собственника кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского.

"Генпрокуратура направила в Министерство юстиции Польши запрос о выдаче в Россию бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината для его привлечения к уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу", – цитирует ТАСС представителя ведомства.

Ранее в СК сообщили, что Вячеслав Вишневский задержан в Польше, прорабатывается вопрос его экстрадиции. В международном розыске он находился с ноября прошлого года.

Уголовное дело в отношении Вишневского было возбуждено 1 ноября 2018 года. Следователи заподозрили его во взятке в размере семи миллионов рублей за скрытие незаконных действий при реконструкции "Зимней вишни". Деньги были переданы начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко.

По данным СК, Вишневский с 2016 года проживал на территории Испании. По данным открытых источников, он являлся профессиональным футболистом: в разные годы выступал за клубы "Томь", "Уралмаш", "Металлург", "Сатурн". Завершил карьеру спортсмена в 2008 году, а спустя год стал руководителем Кемеровского кондитерского комбината.

Совладельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" задержали в Польше

Торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" загорелся 25 марта 2018 года. При пожаре погибли 60 человек, большинство из которых – дети. Обвинение по уголовному делу о пожаре предъявлены 15 фигурантам.

Назначенная Следственным комитетом РФ экспертиза электрооборудования установила, что пожар начался в светодиодном светильнике. По информации экспертов, талая вода с крыши залила осветительный прибор, что вызвало замыкание. Защитный автомат, который должен был тут же отключить всю систему, оказался неисправным и не сработал.

происшествия

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