Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Скончался один из спустившихся в реку в Южном Тушине подростков. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что, по словам очевидцев, двое подростков в возрасте 13 и 14 лет спустились в реку, чтобы достать предмет, который упал у одного из них в реку.

Один юноша смог выбраться из воды, его сразу госпитализировали. Второго подростка сначала найти не могли, однако позднее его обнаружили и также доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

Ход процессуальной проверки по факту ЧП поставили на контроль в прокуратуре Москвы.