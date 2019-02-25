Темы дня

Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

25 февраля, 19:14

Главная / Новости /

Умершего студента МГУ ждала пересдача

"На этой неделе его ждала пересдача": однокурсник – о смерти студента МГУ

происшествия эксклюзив

25 февраля, 19:14

Поделиться в социальных сетях:

Фото:Telegram-канал Mash

Умершего студента Химического факультета МГУ, 23-летнего Тамерлана, на этой неделе ждала пересдача. Об этом порталу Москва 24 рассказал его однокурсник Александр.

Ранее стало известно, что в общежитии МГУ покончил с собой 23-летний студент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе химического факультета вуза.

"Сам я с ним лишь немного знаком, мы должны были вместе на этой неделе идти на пересдачу. Я не ожидал (того, что он может покончить с собой. – М24.RU), не представляю, как такое могло произойти. Я видел толпу людей на 10 этаже, полицию и скорую, знакомые рассказали (что произошло. – М24.RU)", – рассказал порталу Александр.

Молодой человек пояснил, что учился с умершим на одном курсе химического факультета МГУ, но в разных группах. По словам Александра, студентам предстояло повторно сдать предмет "Высокомолекулярные соединения".

"Он (Тамерлан. – М24.RU) мне всегда казался жизнерадостным и уравновешенным человеком", – попытался описать умершего знакомый.

Пресс-служба химического факультета МГУ подтвердила информацию о том, что молодой человек скончался. Однако добавила, что об обстоятельствах происшествия пока данных нет.

происшествия эксклюзив

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика