Умершего студента МГУ ждала пересдача

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Умершего студента Химического факультета МГУ, 23-летнего Тамерлана, на этой неделе ждала пересдача. Об этом порталу Москва 24 рассказал его однокурсник Александр.

Ранее стало известно, что в общежитии МГУ покончил с собой 23-летний студент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе химического факультета вуза.

"Сам я с ним лишь немного знаком, мы должны были вместе на этой неделе идти на пересдачу. Я не ожидал (того, что он может покончить с собой. – М24.RU), не представляю, как такое могло произойти. Я видел толпу людей на 10 этаже, полицию и скорую, знакомые рассказали (что произошло. – М24.RU)", – рассказал порталу Александр.

Молодой человек пояснил, что учился с умершим на одном курсе химического факультета МГУ, но в разных группах. По словам Александра, студентам предстояло повторно сдать предмет "Высокомолекулярные соединения".

"Он (Тамерлан. – М24.RU) мне всегда казался жизнерадостным и уравновешенным человеком", – попытался описать умершего знакомый.



Пресс-служба химического факультета МГУ подтвердила информацию о том, что молодой человек скончался. Однако добавила, что об обстоятельствах происшествия пока данных нет.