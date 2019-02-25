"Парк Горького" проведет проверку после стриптиза на корпоративе

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Служебное расследование проведет администрация "Парка Горького" после освещенного в СМИ выступления танцовщиц стрип-пластики в офисе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парка.

После выяснения всех обстоятельств руководство собирается принять меры, которые коснутся некоторых сотрудников.

Выступление стриптизерш стало частью поздравления для сотрудников парка к Дню защитника Отечества. Кто именно решил сделать такой подарок организации, пока не известно.

Наряду с Telegram-каналами о произошедшем сообщил бывший арт-директор парка Михаил Ганнушкин. "Осознанное моральное падение – проблема куда серьезнее. Познакомьтесь – новая дирекция Парка Горького", – написал он в своем Instagram.