Женщина погибла под колесами электрички в районе станции Лианозово

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Электричка Лобня – Москва сбила насмерть женщину в районе станции Лианозово Савеловского направления МЖД, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел в пятницу около 10:00. Женщина переходила пути по железнодорожному настилу перед приближающимся поездом.

Сейчас транспортная полиция устанавливает личность погибшей и обстоятельства произошедшего.