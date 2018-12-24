Два вагона электрички сошли с рельсов под Туапсе

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Вагоны электропоезда сошли с рельсов в Туапсинском районе. Инцидент, причиной которого, предположительно, стал сель, произошел близ станции Навагинская, передает МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение об аварии поступило в 06:30 по московскому времени. "Произошел сход двух вагонов электрички, всего в составе четыре вагона", – отметили в ведомстве.

Сведений о пострадавших пока нет, информация о случившемся уточняется. Сейчас к месту следуют спасатели.

Известно, что в момент ЧП в электричке находились 25 человек. Сход вагонов не повлияет на движение поездов.