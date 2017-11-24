Пожар после взрыва бытового газа возник в жилом доме в Мурманске

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Пожар в двух квартирах возник в двух квартирах в жилом доме в Мурманске в результате взрыва бытового газа.

Инцидент произошел в пятиэтажном здании на улице Зеленой. Горят две квартиры, выбило две плиты, сообщает ТАСС. По предварительным сведениям, обрушилась кровля, повреждены межкомнатные перекрытия. Информации о пострадавших пока нет, на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее из-за взрыва бытового газа в Химках загорелась пятиэтажка. Один человек погиб.

Из-за хлопка газа случился крупный пожар в Ижевске. Жертвами стали семь человек: девочка, мальчик, три женщины и двое мужчин. Пострадали пятеро.