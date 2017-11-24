Пожар после взрыва бытового газа возник в жилом доме в Мурманске

24 ноября, 17:41
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Пожар в двух квартирах возник в двух квартирах в жилом доме в Мурманске в результате взрыва бытового газа.
Инцидент произошел в пятиэтажном здании на улице Зеленой. Горят две квартиры, выбило две плиты, сообщает ТАСС. По предварительным сведениям, обрушилась кровля, повреждены межкомнатные перекрытия. Информации о пострадавших пока нет, на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.
Ранее из-за взрыва бытового газа в Химках загорелась пятиэтажка. Один человек погиб.
Из-за хлопка газа случился крупный пожар в Ижевске. Жертвами стали семь человек: девочка, мальчик, три женщины и двое мужчин. Пострадали пятеро.
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