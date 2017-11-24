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Происшествия

24 ноября, 09:48

Пьяный пациент напал на врачей скорой помощи на Тверской

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Нетрезвый мужчина напал на бригаду скорой помощи в Тверской районе столицы.

Информация об инциденте у дома 15 на Тверской улице поступила в полицию 23 ноября. На остановке мужчине стало плохо, прибывшие врачи обнаружили его в состоянии сильного алкогольного опьянения. При попытке оказания ему помощи он стал вести себя агрессивно и пытался ударить медиков, сообщает Агентство "Москва".

Подозреваемого задержали, это был мужчина 1968 года рождения. Врачи отказались писать заявление и объяснять случившееся.

Это не единичный случай в столице. В центре Москвы в начале ноября пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи. Это произошло на Большой Дмитровке. Пациент нанес медику не менее двух ударов по лицу, когда тот пытался оказать ему помощь.

В апреле нетрезвый москвич напал на прибывшую к нему бригаду скорой помощи на западе столицы. Инцидент случился на улице Василисы Кожиной в районе Филевский парк. Пациент кричал на врачей, угрожал убийством и кидал в них мебель. Затем он сильно толкнул дверь и ударил ей фельдшера. У врача выявили сотрясение мозга.

В связи с участившимися случаями нападения на врачей Мосгордума одобрила законопроект, вводящий уголовную ответственность за нападение на медиков. Наказать могут штрафом в размере до 200 тысяч рублей, принудительными работами на срок до пяти лет, арестом до шести месяцев или лишением свободы на срок до пяти лет.

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