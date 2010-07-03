Airbus 330 не смог вылететь из Новосибирска из-за неисправности

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Airbus 330 авиакомпании "Айфлай" не смог вылететь из Новосибирска в турецкую Анталию из-за неисправности, передает РИА Новости.

Как пояснила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, речь идет о рейсе 8325 Новосибирск – Анталия. Вылет отложен на 12 часов по причине неисправности воздушного судна. Тип воздушного судна Airbus 330. На борту находились 324 пассажиров и десять членов экипажа.

По словам Горубновой, в настоящий момент пассажиры находятся в стерильной зоне. Ожидается прибытие резервного воздушного судна. Новосибирская транспортная компания контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.

Ранее пассажирский Airbus A320 Милан – Харьков перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров над Словакией. На перехват были подняты два истребителя МиГ-29. Через некоторое время связь с бортом восстановилась.

Также стало известно, что Boeing авиакомпании Ютэйр, выполнявший рейс UT-391 Анапа-Уфа, приземлился в Самаре из-за технической неисправности воздушного судна. Посадка была совершена благополучно, на борту в этот момент находилось 99 пассажиров. Авиакомпания предоставит пассажирам рейса резервное воздушное судно.