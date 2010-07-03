Самолет Екатеринбург – Тюмень смог приземлиться со второй попытки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пассажирский самолет, который летел из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второй попытки, передает РИА "Новости".

Сообщается, что рейс задержался на 3 часа, так как борт не мог приземлиться из-за грозы и непогоды.

Долетев в Тюмень, самолет был вынужден вернуться в Екатеринбург. Там его заправили и лайнер вновь вылетел в Тюмень.

По предварительным данным, на борту самолета находилось около 30 пассажиров. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Солнечногорске. Самолет взлетел с аэродрома Шевлино. Пожара из-за жесткой посадки не произошло, топливо не разлилось.

