Дрон сбросил взрывное устройство над жилым домом в Белгородской области

Фото: телеграм-канал Mash

Беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство над частным жилым домом, который расположен в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, сброшенное устройство не взорвалось.

"Пострадавших и разрушений нет. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте", – написал глава региона.

22 мая ДРГ Украины зашла на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области. К ликвидации группировки привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и ФСБ.

Атака стала причиной смерти местного жителя села Козинка. Еще одна женщина 1941 года рождения погибла от сердечной недостаточности при эвакуации населения на безопасное расстояние. Кроме того, 13 человек получили различные ранения.

Позже в Минобороны сообщили, что бойцы РФ ликвидировали более 70 членов украинской ДРГ. Однако уже в среду, 24 мая, Гладков заявил, что у белгородских властей появились вопросы к оборонному ведомству после проникновения в регион диверсантов, а также обстрелов территории.