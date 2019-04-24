Сообщения о пожаре в трамвае опроверг Мосгортранс

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мосгортранс опроверг возгорание в трамвае №34 на Измайловской улице, передает Агентство "Москва".

Уточняется, что в транспортном средстве произошло задымление тормозных колодок. При этом огня не было.

Ранее СМИ сообщили, что площадь возгорания в трамвае составила 1,5 квадратных метра, а прибывшие на место пожарные использовали огнетушитель.

В момент ЧП в салоне было четверо пассажиров. Никто из них не пострадал.

После случившегося трамвай своим ходом направился в депо.