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Происшествия

15:54

Руководителя тургруппы, попавшей под снежный завал в Хибинах, задержали

происшествия регионы

Фото: СК РФ

Руководителя туристической группы, которая ранее попала под снежный завал в Хибинах, задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ по Мурманской области.

"Руководитель туристической группы задержан", – говорится в заявлении следственного управления. Личность руководителя тургруппы сейчас не уточняется.

Трагедия случилась недалеко от станции Имандра. Вечером 22 марта в диспетчерскую службу МЧС региона поступило сообщение о том, что с горы Маннепахк в Хибинах произошел сход снежной массы. В это время там находилась зарегистрированная туристическая группа из Петербурга в составе 16 человек.

Согласно данным следствия, группа детей в возрасте от 12 до 15 лет сопровождалась членами петербургского туристского клуба, являющимися педагогами-воспитателями одного из детских домов творчества города.

Погибла школьница 2008 года рождения. Девочка была обнаружена на глубине 1,5 метра. В связи со смертью ребенка заведено уголовное дело.

Попавших под лавину в Хибинах детей доставили в санаторий в Апатитах

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