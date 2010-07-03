Россиянин погиб при взрыве в квартире в Киеве

Фото: youtube.com/поліція Києва

При взрыве в квартире многоэтажного дома в Киеве погиб гражданин России. Об этом сообщил начальник Голосеевского управления киевской полиции Олег Волошин, передает РИА Новости.

По данным полиции, погибшему мужчине было 28 лет. На Украине он числился в розыске за убийство.

Как ранее сообщили СМИ, в квартире взорвалась самодельная граната. При осмотре места происшествия оперативники изъяли фрагменты взрывного устройства, а также паспорта разных стран и мобильные телефоны.

При этом в дипмиссии РФ на Украине заявили, что не располагают информацией о погибшем россиянине.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку возле посольства РФ в Афинах. Это произошло в ночь на 22 марта. Представитель посольства отметил, что был нанесен незначительный ущерб, но никто не пострадал.