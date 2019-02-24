Часы и драгоценности на 1,8 млн рублей отобрали у столичного студента

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Полиция завела уголовное дело о краже в особо крупном размере, после того, как неизвестные присвоили золотые часы Portugieser Yacht Club Chronograph, ювелирные изделия, телефон и 500 долларов. Все это принадлежало 21-летнему студенту столичного вуза, передает Агентство "Москва" со ссылкой на городской главк МВД.

Третьекурсник написал заявление 22 февраля. С его слов, ограбление произошло на Большой Дмитровке. Забравший добычу злоумышленник скрылся.

"Материальный ущерб составил около одного миллиона 803 тысяч рублей", – сказано в сообщении.