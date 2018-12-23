Пациент погиб при пожаре в новосибирской больнице

Фото: МЧС России по Новосибирской области

Пациент погиб при пожаре в городской больнице № 2 в Новосибирске, передает "Интерфакс".

В палате, где лежал больной, на третьем этаже горела мебель и принадлежности. По словам работников учреждения, он курил в палате. Очаг возгорания находился у койки погибшего.

"В палате, в которой произошел пожар, находился один пациент. У него была терминальная стадия рака. Не исключено, что он устроил поджог, решив таким образом покончить с собой", – рассказали ТАСС в экстренных службах.

Как передает региональное ГУ МЧС, спасатели эвакуировали 40 человек, из них 12 лежачих больных. Пожар ликвидирован.