Пациент погиб при пожаре в новосибирской больнице

Пациент погиб при пожаре в городской больнице № 2 в Новосибирске, передает "Интерфакс".
В палате, где лежал больной, на третьем этаже горела мебель и принадлежности. По словам работников учреждения, он курил в палате. Очаг возгорания находился у койки погибшего.
"В палате, в которой произошел пожар, находился один пациент. У него была терминальная стадия рака. Не исключено, что он устроил поджог, решив таким образом покончить с собой", – рассказали ТАСС в экстренных службах.
Как передает региональное ГУ МЧС, спасатели эвакуировали 40 человек, из них 12 лежачих больных. Пожар ликвидирован.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.