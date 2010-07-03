Журналист пропал в Екатеринбурге

В Екатеринбурге разыскивают журналиста сетевого издания Ura.ru Александра Поздеева.
Мужчина пропал днем в понедельник, 23 сентября, по пути на работу.
"Он выехал из дома около 14:00 (12:00 по московскому времени) на серебристом Renault Logan", – указано в сообщении портала. В отделе ГИБДД сегодня не фиксировали аварий с участием похожих автомобилей.
Поздееву на вид 35-40 лет, рост – около 170 сантиметров, волосы русые короткие.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области указали, что поиски находятся на контроле руководства полиции.
"Это порядочный человек, профессиональный и пунктуальный журналист, всегда вовремя приходил на работу. Ситуация по меньшей мере странная", – рассказал "Интерфаксу" пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
Коллеги журналиста рассказали, что Александр Поздеев работал в дежурной бригаде.
"Он не занимался криминальными темами, расследованиями. То есть предположить, что кто-то хотел ему мстить очень сложно. Никаких угроз в адрес него или редакции не поступало", – рассказал "Комсомольской правде" Андрей Гусельников.
В последний раз семья списывалась с Поздеевым около 13:30. Сейчас его телефоны отключены.
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