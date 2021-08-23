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Происшествия

15:08

СК начал проверку после пожара в ТЦ в Мытищах

происшествия пожар

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Следственный комитет начал проверку после пожара, который произошел накануне в торговом центре в подмосковных Мытищах. Об этом говорится на сайте СК РФ по Московской области.

"Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, планируется опрос руководства торгового центра, а также ответственных за пожарную безопасность сотрудников, следователями будет изъято и изучено видео с камер, расположенных на территории центра", – говорится в сообщении.

В СК отметили, что также планируется назначить пожарно-техническую экспертизу для установления причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пожар в торговом центре 4Daily вспыхнул 22 августа днем, туда были направлены силы МЧС. Около 17:00 огонь был локализован, площадь горения составляла 10 квадратных метров.

По факту произошедшего прокуратура Московской области начала проверку.

В Мытищах загорелось здание торгового центра

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