СК начал проверку после пожара в ТЦ в Мытищах

15:08
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Следственный комитет начал проверку после пожара, который произошел накануне в торговом центре в подмосковных Мытищах. Об этом говорится на сайте СК РФ по Московской области.
"Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, планируется опрос руководства торгового центра, а также ответственных за пожарную безопасность сотрудников, следователями будет изъято и изучено видео с камер, расположенных на территории центра", – говорится в сообщении.
В СК отметили, что также планируется назначить пожарно-техническую экспертизу для установления причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Пожар в торговом центре 4Daily вспыхнул 22 августа днем, туда были направлены силы МЧС. Около 17:00 огонь был локализован, площадь горения составляла 10 квадратных метров.
По факту произошедшего прокуратура Московской области начала проверку.
В Мытищах загорелось здание торгового центра
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