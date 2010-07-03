Ликвидирован пожар в здании Невского района Санкт-Петербурга

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по региону

Крупный пожар произошел в трехэтажном здании на улице Профессора Качалова в Санкт-Петербурге. Спасателям удалось потушить возгорание на площади более тысячи квадратных метров.

На сайте ГУ МЧС по городу говорится, что первый сигнал о пожаре поступил в ведомство в 03:57. Лишь к 05:13 пожар удалось локализовать, а к 07:00 ликвидировать.

Сведений о пострадавших не поступало.

В подмосковном Наро-Фоминске на минувшей рабочей неделе сгорел склад завода по производству газового оборудования. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Внутри ангара хранили хозяйственный инвентарь и товары для дома. Никто не пострадал.

