Движение затруднено на проспекте Вернадского из-за аварии

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два автомобиля столкнулись на юго-западе столицы. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел на пересечении проспекта Вернадского и улицы Марии Ульяновой. На данный момент заняты левый и правый ряды. Информации о пострадавших не поступало.

Автомобилистов предупредили, что движение в сторону области затруднено, им стоит объезжать данный участок.

Ранее сообщалось, что авария с участием спорткара Porsche и кроссовера Kia произошла в Пресненском районе в центре столицы.