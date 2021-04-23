Движение затруднено на проспекте Вернадского из-за аварии

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Два автомобиля столкнулись на юго-западе столицы. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.
Уточняется, что инцидент произошел на пересечении проспекта Вернадского и улицы Марии Ульяновой. На данный момент заняты левый и правый ряды. Информации о пострадавших не поступало.
Автомобилистов предупредили, что движение в сторону области затруднено, им стоит объезжать данный участок.
Ранее сообщалось, что авария с участием спорткара Porsche и кроссовера Kia произошла в Пресненском районе в центре столицы.