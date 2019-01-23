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10:17

Нарушенное из-за аварии теплоснабжение в Твери восстановлено

происшествия

10:17

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Нарушенное из-за аварии теплоснабжение в Твери восстановлено. Ремонтные работы завершены, в ближайшее время нормативная температура в теплосети будет достигнута, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Повреждение на магистральном трубопроводе произошло 22 января на улице Левитана в Московском районе Твери. В 5:50 23 января специалисты приступили к заполнению системы теплоносителем. "В районе в самое ближайшее тепло начнет поступать в жилые дома и социальные учреждения", – подтвердили в пресс-службе.

Ситуация с ликвидацией коммунальной аварии находится на личном контроле губернатора региона Игоря Рудени. По факту прорыва теплосети региональное следственное управление СК РФ проводит доследственную проверку.

В зону отключения, кроме жилых домов, в которых проживает около 16,7 тысячи человек, попали девять социальных объектов. В их числе оказался родильный дом, четыре детских сада и три школы.

В роддоме подачу теплу восстановили вечером во вторник за счет переподключения по другой схеме отопления. Для дошкольников создали резервные группы в детсадах, где отопление не отключали. Занятия школьников перенесли во вторую смену в те школы микрорайона, где отопление подается штатно.

происшествия

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