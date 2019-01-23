В Москве задержали подозреваемого в нападении на водителя на АЗС

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на мужчину на юго-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел 22 января на улице Привольная. Выехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что на территории АЗС неизвестный, угрожая ножом водителю организации, потребовал деньги. Получив отказ, преступник нанес оппоненту несколько ударов, после чего скрылся, ничего не похитив.
Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемого задержали этим же вечером – им оказался приезжий из Ивановской области, который не имел постоянного места работы. Возбуждено уголовное дело о разбое.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.