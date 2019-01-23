В Москве задержали подозреваемого в нападении на водителя на АЗС

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на мужчину на юго-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 22 января на улице Привольная. Выехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что на территории АЗС неизвестный, угрожая ножом водителю организации, потребовал деньги. Получив отказ, преступник нанес оппоненту несколько ударов, после чего скрылся, ничего не похитив.

Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемого задержали этим же вечером – им оказался приезжий из Ивановской области, который не имел постоянного места работы. Возбуждено уголовное дело о разбое.