Журналиста "Новой газеты" выдворят из страны

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Журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова выдворят из страны за работу без разрешения. Такое решение вынес Басманный суд Москвы.

"Суд признал его виновным в совершении правонарушения по части 2 статьи 18.10 КоАП "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации", — цитирует РИА Новости заявление пресс-секретарь суда Юнона Царева.

При этом она добавила, что исполнение административного наказания приостановлено "в связи с правилом 39 Регламента Европейского суда по правам человека". В нем говорится о том, что суд может запретить тому или иному государству совершать действия, которые способны привести к причинению вреда здоровью заявителя.

Ранее сообщалось, что Басманный суд не удовлетворил иск журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова к МВД за отказ предоставить ему убежище. Решение было принято в пятницу, 20 октября.

Стоит отметить, что суд уже выносил постановление о депортации Худоберди Нурматова. Однако ее пришлось приостановить до рассмотрения жалобы журналиста в ЕСПЧ.

В России Худоберди Нурматов нелегально находится с 2011 года, а с 2012 года – вообще без какого-либо документа, удостоверяющего личность. Как утверждает сам журналист, он потерял просроченный паспорт и не смог восстановить его за пять лет. Что примечательно, в "Новой газете" Худоберди Нурматов работал без разрешения на трудовую деятельность. В редакции считают, что задержание Нурматова связано с интересами спецслужб Узбекистана, обвиняющие его в антиправительственной деятельности и экстремизме.