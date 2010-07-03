Причиной смерти дочери иранского посла в Москве стал сердечный приступ

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Посольство Ирана в Москве опровергло информацию о том, что дочь главы дипломатической миссии Мехди Санаи совершила самоубийство.

"Она умерла накануне, но это был сердечный приступ, не самоубийство", – отметили в посольстве, сообщает РИА Новости.

Сообщения о предполагаемом суициде иранские дипломаты назвали провокацией.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что дочь иранского посла совершила самоубийство в центре Москвы. Причины поступка не сообщались. Журналисты добавили, что на родине женщина наблюдалась у психолога. Арефех Санаи проживала в столице четыре месяца. Ее обнаружили мертвой возле дома.

Ранее в деревне Дудкино в ТиНАО мужчина нанес смертельные ножевые ранения двум людям и ранил еще четверых. Вооружившись холодным оружием, он требовал от жильцов передать ему денежные средства. Инцидент произошел утром 22 октября. В настоящее время подозреваемый задержан сотрудниками полиции и передан органам следствия.

