Землетрясение в Венесуэле привело к частичному обрушению стен

Фото: AP/Ariana Cubillos

В Венесуэле произошло мощное землетрясение, сообщает РИА Новости. По словам местных жителей, толчки продолжались несколько десятков секунд и ощущались на территории всей страны, в том числе и в Каракасе.

Тряслись здания, в окнах дрожали стекла, а на парковках скатывались машины. Спасаясь от разгула стихии, люди выбегали из домов на улицу.

В опубликованных очевидцами видео и фото в Twitter видно, что стены домов после землетрясения покрылись огромными трещинами и частично обвалились.

Глава МВД Венесуэлы Нестор Луис Ревероль в Twitter призвал сограждан сохранять спокойствие.