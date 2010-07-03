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В инновационном центре "Сколково" произошел разлив брома в одной из лабораторий. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на пресс-службу "Сколкова".

"Из-за нарушения технологии работы в одной из компаний-резидентов Технопарка, произошел небольшой выброс паров соединения брома. На данный момент все помещения проветрены, скорая отпустила двоих пострадавших", – рассказали в пресс-службе центра.

Отмечается, что сотрудники МЧС не выявили дальнейших угроз для работы. К настоящему времени последствия выброса паров брома полностью устранены.