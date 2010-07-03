В Сети обсуждают новое видео с ребенком на поводке

В интернете появился ролик, на котором видно, что мать ведет дочь на поводке. В социальных сетях разгорелось обсуждение: одни говорят, что это давно известная практика во всем мире, другие - что это немыслимо и такие случаи должны разбирать компетентные органы.
Поводки, или, как еще их называют, вожжи, многие мамы используют для безопасности. Ребенок Виктории только учится ходить, и с помощью такого приспособления, как уверяет женщина, ее дочь точно не упадет.
"Я вижу, что ей удобно, потому что она сразу улыбается, ходит, в общем все хорошо у нее, это точно", – сказала Виктория в комментарии Москве 24.
Но если такие вожжи, как у Виктории, внимание прохожих не привлекли, то эта веревка в руках у воспитательницы детского сада в Екатеринбурге вызвала немало вопросов. Привязанных малышей она выводит на прогулку.
Директор объяснила, что воспитанники якобы пока не умеют ходить парами, поэтому их пришлось привязать. Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области заявил, что такие прогулки – это не нарушение. Кроме того, такую позицию поддерживают и некоторые психологи: они утверждают, что детям такие поводки даже необходимы. Они говорят, что бывают такие ситуации, когда ребенок из-за недостаточной развитости бокового зрения видит цель и не осознает опасности вокруг.
"Очень много вот этих ограничителей, ну не будем называть их поводком, разные есть ситуации. Которые спасают жизнь ребенка, потому что он может броситься под машину", – пояснил детский психолог Сергей Короленко.
Пыталась жительница Новосибирска обезопасить своего ребенка или это противоправное действие, теперь выясняют в аппарате уполномоченного по правам ребенка в регионе. Есть мнение, что такой "поводок" влияет на психику ребенка, если родитель злоупотребляет поводком.
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