Шесть человек пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде

Шесть человек получили травмы в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

ДТП произошло около часа ночи на Московском шоссе на выезде из города. Троим пострадавшим оказали помощь на месте, еще трое госпитализированы в больницу №39.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель микроавтобуса не выбрал безопасную дистанцию. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.