На западе Москвы загорелись три машины

Загорелось три автомобиля на западе Москвы. Об этом сообщает телеканал Москва 24. Инцидент произошел на улице Новопеределкинская.

Причины возгорания пока неизвестны. Информации о пострадавших нет. На место ЧП прибыли пожарные.

"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений происходило загорание трех автомобилей на общей площади около 15 квадратных метров", – сообщило МЧС.

На место ЧП прибыли пожарные. Возгорание ликвидировано.