Налетчика на банк задержали "по горячим следам" на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала подозреваемого в ограблении "Сбербанка" на Ленинградском шоссе. Схватить злоумышленника удалось спустя всего несколько минут после грабежа, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, 22 марта в 16:40 в отделение банка на Ленинградском шоссе зашел неизвестный. Грабитель стал угрожать кассиру предметом, похожим на пистолет, и потребовал отдать ему деньги. Забрав имеющуюся в кассе наличность, мужчина скрылся. Ущерб оценили в 105 тысяч рублей, уточнила представитель МВД.

Ирина Волк также рассказала, что полицейские задержали злоумышленника "по горячим следам". Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что неизвестный похитил деньги из отделения "Сбербанка" и скрылся.