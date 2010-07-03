На севере Москвы ограбили отделение "Сбербанка"

Фото: ТАСС/Интерпресс/Куликов Сергей

На Ленинградском проспекте ограбили отделение "Сбербанка". Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах столицы.

Как уточнил собеседник агентства, неизвестный ограбил отделение банка, расположенное в доме № 76 на Ленинградском проспекте. Злоумышленник похитил деньги и скрылся.

Полиция разыскивает подозреваемого по приметам.