Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом

Фото: телеканал Москва 24

Автобус и маршрутное такси столкнулись в Москве, передает телеканал Москва 24. В результате аварии пострадали пять человек, они получили ссадины и ушибы.

ДТП произошло у дома 19Б на улице Красный Казанец, у станции метро "Выхино". На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

В маршрутке находились 11 человек. В автобусе был только водитель, он травм не получил, пишет Агентство "Москва".

Кроме того, уточняется, что в результате ДТП разлива топлива нет, возгорания не последовало, а движение в районе происшествия не ограничивалось.