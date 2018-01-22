Семь украинцев погибли при нападении на отель в Кабуле

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Семь граждан Украины погибли при нападении на отель в Кабуле, сообщает РИА Новости. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Талибан", запрещенная в России.

Нападение боевиков на Intercontinental Hotel произошло в субботу. В течение 18 часов были слышны выстрелы и взрывы. По данным СМИ, всего жертвами стали 43 человека. 126 человек, 41 из которых иностранцы, спасены.

Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, включая 14 иностранцев. Среди них также есть гражданин Казахстана. В результате атаки также погиб генеральный консул Афганистана в пакистанском Карачи.